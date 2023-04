Il tecnico del Lech Poznan van den Brom: "Fiorentina forte, ma non ci snatureremo"

Il condottiero olandese della compagine polacca ha parlato in conferenza stampa

12-04-2023 15:42

Il tecnico del Lech Poznan John van den Brom ha presentato la gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, in programma domani, giovedì 13 febbraio, alle 21 allo Stadion Miejski:

“Siamo molto felici di essere arrivati fino a questo punto della manifestazione. Detto questo, non vogliamo certo fermarci e neppure cambiare la nostra identità: in casa spesso vinciamo perché imponiamo il nostro gioco e non abbiamo alcuna intenzione di snaturarci. La Fiorentina ha grandi giocatori oltreché un ottimo blasone, ma sono convinto che la qualificazione in semifinale, ora come ora, sia al cinquanta e cinquanta. Non vediamo l’ora di scendere in campo per poter regalare altre soddisfazioni ai nostri fantastici tifosi”.