Il Torino cerca un vice Ansaldi sul mercato

Migliorano le condizioni di Cristian Ansaldi ma per rivederlo in campo serviranno altri 40/50 giorni.

Intanto il Torino guarda sul mercato degli svincolati per trovare un sostituto. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Gianluca Petrachi c’è sicuramente Hrvoje Milic, terzino croato che nella scorsa stagione ha giocato nel Napoli.

Un altro profilo che potrebbe far comodo ai granata è quello di Assou-Ekotto, difensore ex Metz e con un passato anche al Tottenham. Attenzione poi all’ipotesi Boukary Dramè, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo giocato per anni all’Atalanta.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 14:55