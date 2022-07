Il Torino ha deciso il futuro di Bremer: andrà alla Juventus, Inter beffata

19-07-2022 17:11

Il sorpasso della Juventus ai danni dell’Inter è arrivato. Gleison Bremer sarà infatti un nuovo giocatore dei bianconeri. Decisivo l’ultimo rilancio con il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha così accettato l’offerta della Vecchia Signora.

Juventus: trovato il sostituto di De Ligt

La Juventus ha ormai salutato Matthijs De Ligt, il cui trasferimento al Bayern Monaco non è ancora del tutto ufficiale. Qualche ora dopo ha subito trovato il suo sostituto, portando dall’altra parte di Torino proprio Bremer. Il presidente Cairo ha accettato l’offerta da 40 milioni più altri sette di bonus da parte dei bianconeri.

Il giocatore dovrebbe ora firmare fino al 2027 con un ingaggio da cinque milioni a stagione. Bremer ha già salutato i suoi ormai ex compagni del Torino nel ritiro in Austria e raggiungerà nelle prossime ore la Continassa per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con la Juventus.

Inter: due beffe in due giorni

Dopo un mese di giugno scoppiettante il mercato in entrata dell’Inter si è del tutto bloccato, con due grandi obiettivi sfumati nel giro di poche ore. Due giocatori promessi ai nerazzurri da diversi mesi, che alla fine hanno accettato un’altra squadra. Dopo il trasferimento a zero di Paulo Dybala alla Roma, è arrivato ora quello di Bremer alla Juventus.

Per il centrale brasiliano l’Inter non è andata oltre i 35 milioni più bonus e il cartellino del giovane Cesare Casadei, valutato 7,5 milioni. Ma il rilancio dei bianconeri è stato decisivo e ora i nerazzurri potrebbero decidere di tenere Milan Skriniar, visto che il PSG non ha alzato l’offerta.

La differenza fra Juventus e Inter

La Juventus e l’Inter sono state finora le due grandi protagoniste di questo mercato, con i nerazzurri che hanno fatto tutti i loro acquisti a giugno con il ritorno di Romelu Lukaku su tutti. Mentre, i bianconeri in questo mese di luglio hanno dato una forte accelerata con il rientro di Paul Pogba, con Angel Di Maria e ora Bremer.

Ma per quest’ultimo è prima arrivata la cessione importante di De Ligt. La Juventus si sta dimostrando forte anche in uscita, invece l’Inter non si riesce a liberare di esuberi come Alexis Sanchez o Andrea Pinamonti. E adesso deve risolvere presto la grana Skriniar, prima di perdere anche lui.

