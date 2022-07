Torino, Cairo accetta l'offerta della Juventus per Bremer

19-07-2022 16:25

Ieri e oggi dovevano essere le giornate decisive per il futuro del difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer, e secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarà effettivamente così.

Sembra infatti che il Torino si sia decisa ad accettare l’ultima offerta della Juventus, che si è spinta fino a 40 milioni di euro di parte fissa più sette milioni di euro legati a bonus, più o meno facili da raggiungere.

Non ci sono ancora le cifre legate al contratto del giocatore, che verranno discusse a breve. I bianconeri sono riusciti a superare l’Inter grazie alla vendita di De Ligt al Bayern Monaco per 80 milioni di euro bonus compresi.

L’Inter, che era nettamente in vantaggio avendo già trovato l’accordo col giocatore da tempo, non è riuscita ad affondare il colpo a causa dello stallo nella trattativa tra Skriniar e il PSG, con i nerazzurri che rimangono fermi sulla loro richiesta di circa 80 milioni, mentre i parigini non si spingono sopra i 60.

Probabile comunque che dopo la vendita di De Ligt, la Juve non si limiti a Bremer, ma vada alla ricerca di un altro tassello per la propria difesa. Al momento il preferito dopo Bremer è Milenkovic della Fiorentina, classe 1997 e con un costo del cartellino molto inferiore, intorno ai 15 milioni di euro.

