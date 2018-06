Il Torino regala Valdifiori alla Spal

La Spal muove i primi passi sul mercato e inizia dalla regia. In vista della possibile partenza di Federico Viviani, a far girare il gioco della squadra di Semplici nella prossima stagione dovrebbe essere Mirko Valdifiori.

L’ex del Napoli è quindi a un passo dall’addio al Torino dopo due annate particolarmente deludenti e a farlo di fatto a titolo gratuito: i granata, che pagarono Valdifiori 4 milioni nell’estate 2016, sono infatti pronti a liberare il centrocampista per risparmiare sul lauto ingaggio del centrocampista, che da parte propria si vedrebbe allungare il contratto di una stagione, fino al 2021, con spalmatura dello stipendio.

In seguito i due club valuteranno a parte la situazione di Kevin Bonifazi, che potrebbe tornare a Ferrara in prestito, dopo aver vissuto da protagonista la promozione in A del 2017, al termine di una stagione da comprimario al Toro. Ma prima i granata devono chiudere l’arrivo del brasiliano Verissimo e forse di un altro centrale.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 00:00