Il Toro riparte, Ansaldi arringa i tifosi

Il contratto in scadenza nel 2021 attende di essere rinnovato e le trattative sono a buon punto. Firma a parte, Cristian Ansaldi è comunque diventato ormai un punto di riferimento per lo spogliatoio del Torino e un beniamino dei tifosi per le doti da leader dimostrate fuori e dentro il campo.

Anche il tecnico Longo si aspetta molto dall'ex interista in vista della ripresa del campionato che vedrà il Toro in lotta per evitare la retrocessione.

Ansaldi sta recuperando da un infortunio, ma intanto ha mandato un messaggio chiaro ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram: "Questa maglia si deve sempre sudare” le poche, ma significative parole che hanno fatto il pieno di consensi tra i sostenitori del Torino che seguono l'argentino sui social.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 15:42