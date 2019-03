Il Tottenham torna nel proprio stadio ad aprile

Il Tottenham è pronto a lasciare Wembley per tornare in un White Hart Lane completamente rinnovato.

Prima del via libera ufficiale per una gara di campionato saranno necessari due test che la società inglese ha già fissato come si apprende dal comunicato apparso sul sito degli Spurs.

“Per ottenere un certificato di sicurezza formale per gli incontri che si terranno nel nuovo stadio dobbiamo giocare due gare di Test Event con un incremento di presenze". E i due test event sono già in programma: Tottenham-Southampton Under 18 domenica 24 marzo e una sfida tra leggende la settimana successiva. Per quanto riguarda la data della nostra prima gara, può variare in base al risultato del Brighton in FA Cup domenica 17 marzo. Abbiamo parlato con la Premier League e la UEFA. Quanto segue è stato concordato con la Premier League: se il Brighton vincerà la partita di FA Cup, giocheremo con il Crystal Palace mercoledì 3 aprile e con il Brighton il 23 o il 24 aprile. Se il Brighton perderà, giocheremo contro di loro il 6 e 7 aprile e con il Crystal Palace il 23 o 24 aprile".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 21:50