Il Verona apre la crisi del Napoli: 3-1 in rimonta

Dopo la Supercoppa, un altro pesante passo falso. Il Napoli crolla sotto i colpi di un Verona sempre più sorprendente, perdendo 3-1 in rimonta e mettendo definitivamente a nudo i propri limiti.

Juric ritrova Tameze in mediana, schiera Dimarco nei 3 di difesa e Lazovic a sinistra. Turnover azzurro con Meret, Maksimovic e Hysaj dal 1′: in attacco ancora Petagna, con Osimhen e Mertens in panchina.

Avvio ‘shock’ per i veneti, con lo svarione di Dimarco che spiana la strada a Lozano per lo 0-1 dopo appena 9 secondi (goal più veloce della storia del Napoli).

I partenopei insistono e vanno vicini al raddoppio con Di Lorenzo e Demme, poi però il Verona reagisce e guadagna campo: Ilic spaventa Meret, poco dopo la mezz’ora Dimarco ringrazia la difesa azzurra e al volo col destro (!) pareggia. Lazovic e Lozano hanno sui piedi il pallone per cambiare nuovamente punteggio al match, ma sprecano.

Ripresa che parte all’insegna del fraseggio: Gattuso leva Insigne per Mertens, poi l’Hellas ricomincia a spingere e con Barak fa 2-1 in diagonale su invenzione di Zaccagni.

Ringhio cala tutti i suoi assi: dentro Osimhen – dopo 2 mesi e mezzo – e Politano per Petagna e Demme, ma il Napoli non trova la quadra e patisce le ripartenze scaligere culminate nel tris firmato Zaccagni (proprio lui). Partenopei senza smalto nè idee, l’Hellas porta a casa i 3 punti e complica la stagione a Insigne & Co.

IL TABELLINO

VERONA-NAPOLI 3-1

MARCATORI: 1′ Lozano (N), 34′ Dimarco (V), 62′ Barak (V), 78′ Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (76′ Lovato), Dimarco (56′ Magnani); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (83′ Bessa); Kalinic (56′ Di Carmine). All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme (65′ Politano), Bakayoko (83′ Lobotka); Lozano, Zielinski (83′ Elmas), Insigne (59′ Mertens); Petagna (65′ Osimhen). All. Gattuso.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Demme (N), Di Lorenzo (N), Magnani (V), Koulibaly (N), Zaccagni (V)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 24-01-2021 17:04