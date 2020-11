Il Verona cede Empereur al Palmeiras

Alan Empereur saluta il Verona. Nel pieno della stagione, il difensore centrale brasiliano torna a casa: il classe 1994 è ufficialmente un nuovo giocatore del Palmeiras.

Operazione ufficializzata nel tardo pomeriggio, all’indomani del match contro il Milan, pareggiato per 2-2, al quale Empereur ha preso parte sedendosi soltanto in panchina.

La formula del trasferimento, come comunicato dal Verona, è quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Sociedade Esportiva Palmeiras – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Alan Empereur, 26enne difensore brasiliano che nella corrente stagione, 2020/21, ha collezionato 4 presenze in Serie A TIM e 1 in Coppa Italia”.

Con la maglia del Verona Empereur ha giocato 41 partite segnando due goal, uno dei quali decisivo nel playoff di Serie B dello scorso anno contro il Perugia. Quest’anno ha giocato cinque partite.

In Italia, dove è cresciuto, ha vestito le maglie di Fiorentina primavera, Salernitana, Foggia, Ischia, Bari, Teramo e Livorno. Giocava al Verona dal 2018.

OMNISPORT | 09-11-2020 18:40