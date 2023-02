Il Verona fallisce l'aggancio allo Spezia: è tris viola al Bentegodi

Sono Barak, Cabral e Biraghi a regalare alla Fiorentina una vittoria che mancava da sei partite: il capitano segna una punizione da metà campo.

27-02-2023 20:40

E’ riscossa Viola al Bentegodi: la truppa di Vincenzo Italiano riassapora il sapore dei tre punti smarriti da sei giornate, mettendo in ghiaccio il successo nel primo tempo.

Dopo l’occasione di Nico Gonzalez, che sfiora da fuori il bersaglio grosso, i toscani passano con Barak: l’ex capitalizza il servizio di Ikonè battendo Monitpò; dopo i tentativi gialloblu (colpo di testa di poco fuori firmato Lasagna, conclusione di Duda) è poi Cabral a eludere su angolo la marcatura di Hein e insaccare di piatto il raddoppio. Non c’è una reazione veemente del Verona, eccezion fatta per la girata di Gaich: comanda il palleggio dei toscani, che rischiano nel finale sul palo ancora di Gaich; è un calcio piazzato di Biraghi, che beffa i difensori e Montipò, impreparati alla battuta da centrocampo al punto da non aver allestito la barriera, a siglare il 3-0 nelle battute conclusive.

Seconda sconfitta di fila per il Verona, che non ha sfruttato cos’ la chance di accorciare sulle principali rivali nella corsa salvezza.

Questo il tabellino:

Verona-Fiorentina 0-3 (0-2)

Marcatori: 12′ Barak (F), 38′ Cabral (F), 44′ st Biraghi (F).

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (dal 46′ st Cabal), Hien, Dawidowicz; Faraoni (dall’81’ Zeefuik), Duda, Tameze, Doig (dal 46′ st Braaf); Ngonge (dal 73′ Verdi), Lazovic; Lasagna (dal 62′ Gaich). A disposizione: Berardi, Perilli, Terracciano, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Coppola, Cisse, Joselito. Allenatore: Zaffaroni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic (dal 74′ Biraghi); Mandragora, Amrabat (dal 65’Castrovilli), Barak (dal 56′ Bonaventura); Ikone (dal 74′ Saponara), Cabral (dal 65′ Jovic), Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Sig. La Penna.

Ammoniti: Doig (V), Igor (F), Barak (F), Faraoni (V), Amrabat (F).

Tra una settimana il Milan sarà ospite a Firenze, con il Verona che si giocherà una bella fetta di stagione nello scontro diretto contro lo Spezia, ritornato a +3.