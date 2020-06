Il Vicenza ha già scelto il centravanti per la B

Manca ormai solo il sigillo dell’ufficialità al ritorno in B del Vicenza. La società della famiglia Rosso tornerà tra i cadetti a tavolino in quanto capolista del girone B della Serie C al momento della sospensione del campionato per la pandemia di Coronavirus. I piani del club sono però quelli di puntare all’immediata promozione in A, per questo si pensa ad un mercato da protagonisti.

Tra i possibili acquisti spicca quello di Daniel Ciofani. Secondo quanto riportato da 'TuttoC.com', il Vicenza vorrebbe affidare le chiavi dell’attacco all’ex bomber del Frosinone, reduce da una stagione sotto le aspettative alla Cremonese.

Ciofani ha già vinto per due volte il campionato di B proprio con i ciociari.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 23:27