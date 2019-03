Il web impietoso con Ilaria D'Amico che sorvola su papere Buffon

Serata tutta da dimenticare per Ilaria D’Amico, protagonista indiretta dopo la clamorosa eliminazione del Psg che si deve in parte anche agli errori del compagno Gigi Buffon. Una papera dell’ex portiere della Juventus ha dato il la alla clamorosa rimonta del Manchester United che ha portato al ko finale per 3-1 con tanto di eliminazione precoce agli ottavi di Champions dei parigini. La beffa si è consumata definitivamente al 94′ su rigore: un film già visto per Buffon che con la sua ex Juve vide sfumare lo scorso anno il sogno di portare il Real ai supplementari proprio per un rigore concesso al Madrid al 94′. Che c’entra dunque Ilaria D’Amico? Semplice, i tifosi italiani (anti-Juve) se la prendono con la giornalista Sky, compagna dell’ex azzurro.

LE REAZIONI – In diretta a Sky Sport la D’Amico appare effettivamente affranta, turbata. Ma non c’entra solo Buffon: a tenere banco il Var, decisivo nell’eliminazione della Roma in casa del Porto e contemporaneamente anche al Parco dei Principi. “La cosa che mi dà fastidio – spiega in diretta a proposito del rigore non assegnato alla Roma al 120′ è che l’arbitro non va a vedere il Var”. E intanto i telespettatori sghignazzano fino all’insulto, sottolineando come su Psg-Manchester” la “novella Addolorata” parli di arbitro ma non spenda una parola per l’errore (grave) di Buffon sul secondo gol di Lukaku. Fioccano commenti di ogni tipo: “Ilaria d amico è patetica . Ha ragione Collovati le donne devono commentare cose da donne . Nel calcio fanno solo danni ( Ilaria , Wanda )”.

E GIGI? – I tifosi sono senza pietà: ” Poteva andare peggio? Potevi essere Ilaria D’Amico che commenta in studio Buffon eliminato.#PortoRoma ” o anche: “Ilaria D’ Amico su Sky sembra la novella Addolorata!”. E’ un fiume in piena: “Fantastica apertura di Ilaria d’Amico chiaramente affranta, che chiama il VAR protagonista a Parigi ma si scorda il ruolo fondamentale del marito. MITICA” oppure :”Grande Paolo Condò che senza paura butta in faccia alla D’Amico la cappellata di Buffon” e infine: “Togliete Ilaria D’Amico da quello studio: impresentabile”.

SPORTEVAI | 07-03-2019 09:45