Il web su guerra Zhang-Lega: Come Wanda. No, bravo come Commisso

Non si parla d’altro. Le violente accuse del presidente dell’Inter Zhang contro la Lega e Del Pino stanno monopolizzando il web dalle prime ore del mattino. La sparata del n.1 nerazzurro trova più detrattori – anche tra gli opinionisti – che difensori ma è l’argomento del giorno, Su twitter fioccano reazioni a favore, contro e neutrali con ovviamente i tifosi di Inter e Juve in prima linea.

QUI INTER – Il popolo nerazzurro si sente tutelato da Zhang e c’è chi ricorda come già il presidente della Fiorentina Commisso, sia pur per motivi diversi, avesse avuto il coraggio di denunciare le cose sbagliate: “Solo 2 persone non hanno avuto paura ad affrontare il sistema (corrotto). Un americano e un cinese. Gli altri tutti a 90” o anche: “Il Presidente dell’Inter ha detto una cosa ovvia ed una verità che tutti conoscono . Quindi la permanenza di del Pino alla presidenza della lega è un insulto agli sportivi di tutta Italia . Dimissioni necessarie urgenti”.

GROTTESCO – Le contraddizioni sono tante: “La cosa è sempre più grottesca , Dal Pino non è solo l’uomo di Lotito visto che anche l’Inter ha appoggiato la sua candidatura , il bello è anche questo , poi che un pagliaccio dica del pagliaccio ad un altro è tremendamente favoloso, e non è finita qua”.

LA FORMA – Al di là del contenuto, è la forma che indispettisce la maggioranza: “Una squadra di serie A che vuole esprimere un qualsiasi contenuto lo fa attraverso dei comunicati ufficiali e non attraverso Instagram stories, come fosse un influencer qualsiasi” oppure: “Sì, ok, ma davvero ci siamo abbassati al livello di Wanda a fare le storie su instagram con emoticon ed errori grammaticali?”.

ILLECITI – C’è chi scrive: “Qualcuno spieghi a Zhang che ingiuriare una persona tramite social potrebbe configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa.Certo, bisogna capirlo, forse gli hanno detto che si possono commettere illeciti sportivi rimanendo impuniti e lui si è fatto prendere la mano”.

QUI JUVE – Furiosi i tifosi della Juve: “Voglio proprio vedere se Zhang viene almeno deferito o meglio denunciato. Nedved fu preso d’assalto dagli insulti per aver invitato Commisso alla calma, non voglio pensare che ci siano i cosidetti due pesi e due misure…” oppure: “Pensavo che la società Inter avesse fatto passi in avanti nello stile ma il comunicato di Zhang addirittura li fa regredire in uno stato che definire ridicolo è riduttivo. Pessima uscita ! Non smorza i toni e li alza in maniera offensiva”.

NEUTRALI – Infine un pensiero neutrale: “Ma è così difficile capire che le parole di Zhang vanno contro, solo e soltanto, la Lega e il suo rappresentante, senza mettere in ballo nessuna società in particolare?”.

SPORTEVAI | 03-03-2020 10:01