Bologna, parte il coro "Chi non salta juventino è": la reazione di Thiago Motta fa impazzire il web. Video

Bagno di folla per l'allenatore del Bologna dopo la vittoria di Napoli: l'atteggiamento in occasione di un coro anti-Juve scatena le discussioni sui social. Che ha fatto Thiago?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Bagno di folla per il Bologna dopo il successo di Napoli che ha virtualmente lanciato in Champions i rossoblu. A migliaia hanno atteso il ritorno dei calciatori rossoblu e di Thiago Motta dalla trasferta partenopea, per far festa e celebrare l’epica impresa. Tra i più acclamati proprio l’allenatore, letteralmente “rapito” dall’affetto dei supporter bolognesi. Tra cori, canti, balli e messaggi solenni di ringraziamento, alcuni video hanno letteralmente mandato in tilt i social.

Juve su Thiago Motta: è tra i candidati per il post Allegri

Non è un mistero, infatti, che Thiago Motta sia tra i “papabili” per la panchina della Juventus in caso di divorzio da Massimiliano Allegri. L’ex regista italo-brasiliano piace da morire a Cristiano Giuntoli ed è tra i maggiori indiziati per l’eventuale successione dell’allenatore livornese, anche se in un comunicato una parte della tifoseria organizzata bianconera ha espresso la sua contrarietà: “colpa” del passato interista di Motta, uno degli eroi del Triplete nerazzurro del 2010. Bene, durante la festa Motta è stato invitato a unirsi a un coro da parte dei tifosi del Bologna: “Chi non salta juventino è”. Qual è stata la reazione dell’allenatore?

Il coro dei tifosi del Bologna e la reazione dell’allenatore

Web letteralmente spaccato sull’argomento. Per qualcuno Motta si è unito e ha partecipato al coro, saltellando con convinzione. Per altri ha invece iniziato a saltellare, poi quando ha intuito il significato del coro, ha smesso immediatamente. La differenza di atteggiamento fornirebbe, in un senso o nell’altro, un indizio di mercato. Nel primo caso, allontanerebbe decisamente la possibilità che Motta approdi alla Juve. Nel secondo, fornirebbe invece appigli e agganci a questa ipotesi. Ma alla fine, cos’ha fatto Motta? Giudicate voi stessi. Ecco il video che tanto sta facendo discutere i social.

Motta pro o contro la Juve? Social divisi, scoppia la bagarre

Sull’interpretazione delle immagini non c’è uniformità di giudizio. E in effetti girano pure diversi video. “Ho visto altre immagini dove Motta urla ‘Juve m…'”, twitta un sostenitore bianconero. “Non ti sei accordo che l’audio era fake?”, replica un altro utente. “Per me questo video dimostra inequivocabilmente che si sente già juventino: non appena si rende conto delle parole del coro smette subito di saltellare”, un altro commento. E c’è chi accusa: “Gli altri video sono stati diffusi ad arte dalla contraerea allegriana“. Insomma, non è ancora arrivato alla Juve e non è neanche certo che c’arrivi, ma Thiago Motta fa già discutere. E non poco.