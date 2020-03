Cruciani al veleno contro gli interisti, bufera sul web

Il messaggio lanciato a tarda ora con una storia sul proprio profilo Instagram da parte del presidente dell’Inter Zhang è il tema del giorno. Le accuse violente nei confronti del presidente della Lega Del Pino, proprio quando si pensava che si fosse addivenuti ad un accordo soddisfacente per tutti sulle date del recupero delle gare rinviate, ha colpito tutti.

IL TEMA – A Tiki Taka, il talk show sportivo di Mediaset, c’è stato il tempo per iniziare un dibattito e la discussione si è fatta subito accesa.

L’INTERVENTO – Il più duro è stato Giuseppe Cruciani. Il giornalista, conduttore della Zanzara, ha usato toni pesanti nei confronti di Zhang ma anche di tutto il popolo interista.

LE PAROLE – Nel commentare il post di Zhang, Cruciani ha detto: “.e arriva questo..ragazzo..di 23 anni..che ha un mandato da parte del padre..quindi..insomma eh..che si mette lì di sera,con la tastiera..a vomitare sulla serie A. Interisti, siete nelle mani di uno che alle due di notte smanetta sul telefonino e dà del pagliaccio al presidente della Lega. Se vi piace così…” .

LE REAZIONI – Immediate e violente le reazioni dei fan nerazzurri: “La disapprovazione di Cruciani è la riprova che Zhang ha fatto più che bene a mettere di fronte allo specchio il presidente pagliaccio” o anche: “Ci piace, e pure parecchio mio caro zerbino Cruciani”.

IRONIA – C’è chi usa toni ironici: “Meglio che fare telefonate notturne a certi ministri in cerca di aiuto, come qualcun altro presidente” oppure: “Preferisce presidente alla Scaroni, Mr. Li o Thoir…” e ancora: “E pensare che da domani i giornali sportivi nel mondo parleranno di quello che ha detto Zhang e non di Cruciani”.

CLOWN – Il mondo dei social trabocca reazioni a senso unico: “Una cosa ha sbagliato Zhang.. Doveva aggiungere che i clown erano due: Dal Pino e Cruciani” oppure: “Il fatto che Cruciani sbrocchi è la plastica dimostrazione che Zhang ha ragione” e infine: “Cruciani vive di sproloquio ingiustificato ma giudica uno che a metà dei suoi anni gestisce un impero”.

