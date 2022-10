Il West Bromwich Albion ha esonerato Steve Bruce

10-10-2022 12:01

Non ha evidentemente funzionato la scelta di Steve Bruce sulla panchina del West Bromwich Albion. L’ex leggenda del Manchester United è stato infatti esonerato dalla dirigenza dei Baggies dopo i soli 11 punti conquistati nelle prima 13 partite di campionato.

Il WBA, retrocesso in Championship al termine della stagione 2020-2021, ha infatti come obiettivo il ritorno in Premier League e il ritardo in classifica dalla zona playoff cominciava a essere consistente (ben undici punti ulteriori) con la squadra anzi scivolata in zona retrocessione. Insieme a Bruce (assoldato lo scorso mese di febbraio) sono stati sollevati dall’incarico anche i collaboratori Steve Agnew, Stephen Clemence e Alex Bruce. Sarà Richard Beale a esercitare il ruolo di allenatore ad interim fino alla nomina del nuovo tecnico.