Ilenia esce dal coma grazie alla voce di Francesco Totti

Forse arriverà quel giorno. Ci sarà il tempo delle parole e delle opinioni su che cosa sarà di questa Roma, così amata da entrambi. E che Martina, l’amica di Ilenia Matilli scomparsa in quell’incidente assurdo che ha segnato la loro vita e le loro famiglie, celebrava nella messa laica della domenica all’Olimpico. Sarà un incontro atteso, ma anche semplice. Perché Francesco Totti ha salvato Ilenia dal coma.

Ha sollecitato e chiamato Ilenia, la giocatrice della Lazio in coma per nove mesi, a seguito dell’impatto devastante dell’auto su cui viaggiava insieme alla sua amica Martina Oro sulla Braccianese Claudia, di ritorno verso casa dopo una serata trascorsa insieme.

Il terribile incidente di Ilenia e Martina sulla Braccianese

Lo scontro contro un albero alle 2:30 del mattino, quel 16 dicembre interrompe la loro esistenza fatta di amicizia, calcio e confidenze. C’è un prima e un dopo, almeno per Ilenia che esce viva da quel terribile incidente ma in condizioni gravissime. Trasportata al Policlinico Gemelli di Roma, ha lottato come non mai. Su ogni respiro, come su ogni pallone.

Il messaggio di Totti a Ilenia Matilli

Calciatrice biancoceleste, ama la Roma e Totti è il suo idolo. I genitori di Ilenia nei mesi di coma le facevano ascoltare l’inno giallorosso, poi grazie all’aiuto dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri sono riusciti a farsi registrare un video da Francesco Totti. E da quel giorno qualcosa è cambiato. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”.

“Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando – il messaggio dei genitori -. La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso che non puoi fare a meno, ai suoi occhioni pieni di luce e allegria”.

Un incontro che avverrà presto. E sarà una chiaccherata tra compagni di tifo.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2020 10:02