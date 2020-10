"Ilicic ha avuto il coronavirus". La rivelazione di Papu Gomez

“Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo”. Alejandro ‘Papu’ Gomez, capitano dell’Atalanta, ha dedicato un pensiero al suo compagno di squadra nel corso di un’intervista al portale argentino ‘Tyc Sports’.

Del momento di difficoltà dello sloveno si era saputo e l’ambiente atalantino, con tatto, aveva spiegato nelle ultime settimane cosa fosse successo, anche per sensibilizzare altri atleti e gli addetti ai lavori sulle difficoltà che i calciatori possono affrontare dal punto di vista psicologico.

Difficoltà che, come rivelato dal Papu, sono emerse dopo la positività al coronavirus. Un dettaglio che, finora, non si conosceva. “Arriva un momento in cui la testa esplode – ha detto Gomez -. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante”.

OMNISPORT | 27-10-2020 10:57