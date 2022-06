Immobile: "Così in Nazionale posso sfruttare meglio le mie caratteristiche"

09-06-2022 23:41

In collegamento con Sky Calciomercato, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato anche della Nazionale:

“Ho sentito il mister prima delle convocazioni per dirgli che causa infortunio non ci sarei potuto essere. Sta facendo un lavoro importante e a parte il secondo tempo con l’Argentina mi sono piaciuti, in particolare contro Germania e Ungheria. Si è espresso un calcio più verticale e mi fa piacere, posso sfruttare meglio le mie caratteristiche. L’Europeo rimarrà per sempre nella vita mia e di tutti, erano più di sessanta anni che non si vinceva l’Europeo e ci siamo riusciti”.