Immobile: "Dicono che somiglio a Paolo Rossi"

Dalla Lazio all ‘Italia. L’avvio di stagione di Ciro Immobile vede il bomber dell’ultima Serie A nonchè Scarpa d’Oro partire con la maglia della Nazionale, chiamata a dire subito la sua in Nations League.

L’attaccante partenopeo, tramite i canali social ufficiali, si racconta in chiave azzurra.

Dal passato alla stretta attualità, con Immobile che ripercorre il suo percorso in azzurro.

“Il mio gol in azzurro a cui sono più legato è quello in Finlandia, era tanto che non segnavo in Nazionale e mi sono liberato di un peso. È stato anche un gol importante. Il gol più importante durante le qualificazioni? Forse quello con la Bosnia all’andata, perché è stata una partita sofferta e l’ultima della stagione, ci ha dato una spinta in più”.