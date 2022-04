Impresa Vero Volley: 3 a 0 a Novara e si va a gara 3

25-04-2022 12:16

Impresa della Vero Volley Monza, che davanti al proprio pubblico (sold out all’Arena di Monza) riapre la serie contro la Igor Gorgonzola Novara e batte le piemontesi per 3 set a 0.

Dopo la sconfitta in Piemonte di giovedì, le rosablù portano a casa il biglietto per la “bella” di mercoledì sera a Novara che mette in palio un posto in Finale contro Conegliano.

A fine gara, queste le parole di Jordan Larson: “Abbiamo vinto una grande gara, di fronte a un pubblico stupendo che ha creato una atmosfera fantastica. Sono molto orgogliosa di come la squadra ha saputo interpretare la gara, dimostrando carattere e qualità dopo la sconfitta in Gara 1. Ora ci aspetta Gara 3, dove dovremo cercare di essere costanti come sappiamo. Novara è una grande squadra, ma anche noi quando battiamo e attacchiamo bene lo siamo. Dobbiamo cercare di essere solidi e costanti: così si vincono certe sfide. Come mi sento? Benissimo. Sono entusiasta di giocare queste partite. Speriamo di confermarci mercoledì”.



