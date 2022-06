In arrivo "Winning Time", serie tv sui Los Angeles Lakers anni ottanta

02-06-2022 11:19

Questa sera debutta, in concomitanza con l’inizio delle finali NBA tra Golden State Warriors e Boston Celtics, la prima stagione di “Winning Time”, la storia dei Los Angeles Lakers di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, che negli anni ottanta del ventesimo secolo, con il loro “Showtime”, diventarono la squadra più iconica del basket mondiale insieme e più dei Boston Celtics di Larry Bird, loro grandi rivali.

Per quesa serie è già programmata una seconda stagione, intanto i 10 episodi della prima andranno in onda alle 21,15 in tv su Sky Atlantic ogni giovedì ma saranno anche disponibili su on demand dopo il passaggio televisivo, inoltre saranno visibili in streaming su Now.

Questo il cast: John C. Reilly è il proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli di Jerry West, l’uomo icona del logo NBA; Quincy Isaiah e Solomon Hughes rispettivamente Magic e Kareem; Jason Segel nei panni di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in viceallenatore della squadra; Adrien Brody è coach Pat Riley; Michael Chiklis è il coach dei Boston Celtics Red Auerbach; Sally Field è Jessie Buss, madre di Jerry.

La serie è tratta dal libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” di Jeff Pearlman, è scritta da Max Borenstein e prodotta da Adam McKay, che ha anche diretto il primo episodio.