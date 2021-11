In Indonesia Rea fa doppietta nel giorno di Razgatlioglu

21-11-2021 10:30

La stagione della Superbike si chiude con una doppietta di Jonathan Rea.

In Indonesia, sul circuito di Mandalika, nel giorno in cui il nordirlandese ha dovuto abdicare dopo sei titoli mondiali consecutivi a favore di Toprak Razgatlioglu, secondo in gara 1 proprio alle spalle di Rea, il pilota della Kawasaki si è ripetuto anche in gara-2, posticipata di qualche ora a causa della violenta ondata di maltempo che aveva già portato allo slittamento alla domenica di gara-1 e all’annullamento della Superpole Race.

Rea ha avuto la meglio sulla Ducati di Scott Redding al termine di un lungo e appassionante duello durato fino all’ultimo giro, centrando così il successo numero 112 della propria carriera, il 13° di questa stagione.

Completa il podio la Bmw dell’olandese Michael Van der Mark, davanti proprio a Razgatlioglu.

Ritirato a metà corsa Axel Bassani, protagonista della prima manche e a lungo in lotta con i migliori nella seconda. Ottavo Andrea Locatelli

