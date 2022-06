In Inghilterra è guerra vera per Marco Asensio

12-06-2022 12:53

Dall’Inghilterra aumentano le pretendenti per Marco Asensio, trequartista classe 1996 in uscita dal Real Madrid. Dopo un inizio di carriera da fenomeno, un pesante infortunio lo ha un po’ limitato nella sua esplosione, rimanendo nel limbo di quei giocatori ottimi ma non dei fuoriclasse assoluti.

In ogni caso, scrive il Mirror, in Inghilterra sono due le squadre di primissima fascia che stanno pensando di ingaggiarlo. Il Manchester United ci sta pensando da anni, ma ora si è aggiunto anche l’interesse dell’Arsenal di Arteta e anche del Liverpool di Klopp, che dovrà sostituire Origi.

