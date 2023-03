Tragedia sfiorata a Cordoba, il fratello di Gudelj sviene in campo: compagni in lacrime ma i medici lo salvano

26-03-2023 11:05

Attimi di terrore in Spagna durante la gara tra il Cordoba e il Racing de Ferrol, valevole per il campionato di serie C. Dragisa Gudelj, difensore centrale dei padroni di casa e fratello del giocatore del Siviglia, è svenuto sul terreno di gioco dopo dieci minuti di gioco. Il calciatore è crollato improvvisamente a terra, come era accaduto all’ex interista Eriksen agli Europei.

Spagna, i soccorsi immediati evitano tragedia in campo

Era una sfida importante per la promozione (seconda contro sesta) quando dopo soli 11′, sul punteggio di 1-1, Dragisa Gudelj è crollato in campo. Immediatamente le ambulanze sono entrate in campo per assistere il calciatore. La scena è stata raccapricciante, vista la gravità di quanto stava accadendo, alcuni giocatori sono scoppiati in lacrime. I medici si sono messi al lavoro e hanno eseguito le manovre di rianimazione per poi trasferirlo in ambulanza su una barella.

Spagna, Gudelj voleva tornare a giocare

Al momento di entrare in ambulanza Gudelj, visibilmente stordito, ha provato anche ad alzarsi. Il calciatore ha ripreso i sensi e dopo alcuni minuti passati nella terapia intensiva mobile presente allo stadio, voleva addirittura tornare in campo ma è stato bloccato dai sanitari ed è stato trasferito all’ospedale universitario Reina Sofía, a poco meno di dieci minuti dallo stadio. Poco dopo, l’arbitro ha decretato la sospensione del match dopo che entrambe le squadre si erano accordate.

Spagna, ha avuto un arresto cardio-circolatorio

L’amministratore delegato del Córdoba, Javier González Calvo, si è rassicurato sullo stato di Dragisa Gudelj: “Il giocatore è stabile, ha subito un arresto cardio-respiratorio e resterà, logicamente, ricoverato”.