22-09-2022 11:08

Sono gravissime le condizioni in cui versa Tiziano Siviero, 64enne ex campione del mondo di rally in coppia con Miki Biasion, coinvolto nella serata di mercoledì 21 settembre, in un terribile incidente stradale che si è verificato in località Lido di Capoliveri, all’isola d’Elba.

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Siviero si trovava alla guida di uno scooter sulla strada provinciale ovest che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio quando, poco prima delle 20, l’impatto quasi frontale e violentissimo.

Il terribile incidente di Siviero in scooter

Lo scooter di Siviero si è scontrato, per cause da accertare, con un’automobile che lo avrebbe travolto scaraventandolo a una decina di metri dall’impatto procurandogli delle ferite che sono apparse subito importanti.

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo dei soccorritori, che sono intervenuti con l’auto medica e un’ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro per provvedere ai primi soccorsi nei riguardi del campione che, una volta stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Portoferraio, è stato quindi monitorato.

Il trasferimento in elisoccorso a Cisanello

Da qui la decisione di trasferirlo poi con l’elisoccorso Pegaso al presidio ospedaliero di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in condizioni serissime in lotta per la vita. Nella giornata di giovedì sull’isola prende il via la XXXIV Rally Elba Storico.

Fonte: IMAGO

Chi è Tiziano Siviero: rally e motori

Tiziano Siviero è nato a Bassano del Grappa il 28 ottobre 1957. Nella sua carriera sportiva è stato il navigatore di Miki Biasion con il quale ha condiviso i due titoli mondiali (1988 e 1989) e 16 dei suoi 17 successi.

Ha corso nel campionato del mondo di rally dal 1980 al 2001, sempre al fianco di Biasion a partire dal 1979 e con lui ha condiviso l’avventura nei rally raid africani come il Rally Dakar. Nel 2005 l’esperienza alla Dakar con il quattro volte vincitore Ari Vatanen e la Nissan, chiusa al 39º posto assoluto

Per quel che riguarda la sua vita privata, vive a Montecarlo ed è padre di due figli.

VIRGILIO SPORT