Incidente per Samuel Eto'o: l'ex Inter ricoverato. Le condizioni

Grande paura per Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter, Chelsea e Barcellona. Il campione è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in Camerun: l’auto su cui viaggiava è completamente distrutta. Eto’o, trasferito al più vicino ospedale, è in condizioni stabili secondo quanto riporta BBC Sport Africa. L’emittente ha raggiunto il portavoce del campione, Frank De Happi, il quale ha rassicurato sulle condizioni di Eto’o il quale sta bene nonostante il violento urto subito dal suo 4×4, letteralmente distrutto dall’impatto.

L’urto spaventoso: Samuel Eto’o in ospedale

L’ex calciatore stava rientrando a Duala, Sud-Ovest del Camerun, da un festival a cui aveva partecipato quando, nei pressi di Nkongsamba, avrebbe perso il controllo della sua auto invadendo l’opposta corsia di marcia e scontrandosi con un bus. A darne notizia l’emittente britannica BBC.

La dinamica dell’incidente di Samuel Eto’o

Il pullman che viaggiava sull’altra carreggiata ha distrutto la parte anteriore della vettura dell’ex attaccante. L’ex fuoriclasse dell’Inter e del Barcellona, leggenda del calcio africano, è stato soccorso da un’ambulanza che gli ha prestato le prime cure, poi è stato portato in ospedale dove è attualmente ricoverato. Eto’o non sarebbe in pericolo di vita, ma non si sa ancora molto di più in merito all’attuale quadro clinico.

VIRGILIO SPORT | 09-11-2020 12:41