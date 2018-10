Incontriamo il QLASH Fifa Team, parola chiave: campionati europei

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia del Team QLASH di Fortnite, intervistato a Milan Games Week 2018, la fiera del gaming che si è svolta nel capoluogo lombardo dal 5 al 7 ottobre. Non potevamo però farci scappare la squadra ufficiale QLASH del gioco più chiacchierato del momento: FIFA, nella nuova edizione sui nostri scaffali dallo scorso 28 settembre. Stiamo parlando di due dei pro player della squadra: Alessandro “Rose” Rosetti e Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani.

Una carriera avviata da ben 6 anni quella di Campagnani, che prima di essere ingaggiato dai QLASH aveva giocato già con il team DFL e MegaGame Soccer: “Dopo la qualifica del Campionato Italiano che ho vinto quest’anno, mi ha chiamato Sergio Porcelli, il nostro Team Manager, e dopo una breve contrattazione siamo arrivati a firmare il contratto. Io personalmente riesco ad allenarmi la sera e a gestire l’attività di youtuber tra la mattina e il pomeriggio” – ha spiegato “Crazy_Fat_Gamer”.

Più recente il percorso di Rosetti, da due anni nel mondo del gaming competitivo di FIFA grazie a una performance eccellente durante una fiera di videgiochi che, a quanto pare, non è passata inosservata. Anche “Rose” si districa tra la scuola e il lavoro, trovando il tempo per migliorare le sue prestazioni nel pomeriggio. Sui suoi punti di forza non ha dubbi: “Sicuramente il mio possesso palla e la capacità di variare i moduli. Il più grande risultato ottenuto fin’ora è al Campionato Italiano dell’anno scorso, dove sono arrivato sesto. È stato un buon torneo, ma il prossimo anno punteremo alla vittoria” – ha dichiarato.

Prima di salutarci, qualche battuta sul futuro e l’augurio di raggiungere i campionati europei. In bocca al lupo ragazzi!

HF4 | 12-10-2018 14:30