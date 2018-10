Il team Qlash di Fortnite: una delle realtà esportive italiane

Al Milan Games Week era presente anche QLASH, uno dei team pro di Fortnite, formato da Alessandro ‘LeBronze’ Del Maestro, Francesco ‘BullTano’ D’Amico, Gaetano ‘CrimiKevin’ Midili, Simone ‘Zid’ Acrì e Marco ‘qqMarkuzzo’ Canonaco. Cinque ragazzi che si stanno distinguendo nella celebre Battle Royale di Epic Games, imponendosi tra i migliori giocatori italiani. Presenti all’evento, li abbiamo intervistati per scoprire un po’ di più di loro e delle loro passioni.

Il team si è formato quasi per caso, quando BullTano e CrimiKevin hanno raggruppato tutti gli altri componenti, per cominciare a fare sfracelli digitali. Da allora giocano e si allenano insieme ma, stranamente, si sono incontrati fisicamente per la prima volta solo al MGW: “Il nostro ritrovo è su Discord – racconta qqMarkuzzo – sul server ufficiale dei QLASH dedicato alla sezione di Fortnite. Bene o male facciamo quelle due o tre ore al giorno insieme dove si gioca e si prova a migliorare”.

Un motivo in più per trasformare l’esperienza milanese in qualcosa di formidabile. “È veramente un’esperienza bellissima – rivela ai nostri microfoni Alessandro ‘LeBronze’ – soprattutto come team”. Per Marco qqMarkuzzo non è la prima volta, ma è comunque “un’emozione un po’ nuova, perché in veste di Pro-player”. E BullTano conferma: “È stata una bella esperienza perché abbiamo avuto l’occasione di incontrare tanti Pro-player e conoscerci fra di noi. E ho incontrato loro (i suoi compagni, ndr) che, diciamolo, mi fanno sbellicare dalle risate. Già mi facevano ridere su Discord, in presenza ancor di più!”

Il futuro è ricco di impegni ma soprattutto speranze, anche per via della giovane età dei ragazzi del team Qlash: “Appena finiremo qui ci trasferiremo a Treviso alla Gaming House dei QLASH, dove faremo un BootCamp che dura quattro giorni: saremo lì dall’8 al 12 ottobre”. L’idea è quella vincente, il percorso di tanti gamer: “Faremo streaming, incontreremo il mental coach che è Mauro Lucchetta”.

E’ possibile seguire la diretta all’indirizzo: https://www.twitch.tv/qlash_it

E qqMarkuzzo ci ricorda quella che sembra essere la filosofia della squadra, uno degli esperimenti più promettenti del panorama esportivo italiano: “Ovviamente come QLASH vuole, come QLASH… è giusto che sia… puntiamo in alto: puntiamo ad un competitive, puntiamo ad una scena importante che il gioco è pronto ad offrire. Pensiamo. E il nostro pensiero è quello, è rivolto lì”.

HF4 | 09-10-2018 14:30