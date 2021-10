Indian Wells, anche Matteo Berrettini avanza

Matteo Berrettini non sbaglia all’esordio a Indian Wells. Il numero 7 del mondo, che sabato aveva dovuto saltare il doppio con Jannik Sinner per un problema al collo, ha superato in due set il cileno Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni, numero 184 del mondo.

Il tennista romano si è imposto con i parziali di 6-4, 7-5 contro il combattivo sudamericano, mostrando di non essere ancora in perfette condizioni. Al prossimo turno, Berrettini se la vedrà con il vincente della sfida tra Nakashima e Fritz.

OMNISPORT | 10-10-2021 21:53