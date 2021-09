Indian Wells: Berrettini e Sinner faranno coppia nel doppio

Dopo le soddisfazioni e i risultati di prestigio in serie nei tornei di singolare, il tennis maschile italiano prova a sfondare anche nel doppio. E per farlo vede i due singolaristi più forti e talentuosi provare a unirel e forze. Con un occhio alla Coppa Davis.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno infatti coppia in doppio nel torneo di Indian Wells, con il chiaro obiettivo di “fare pratica e costruire l’intesa” in vista degli impegni di Coppa che vedranno l’Italia sfidare a Torino il 26 novembre gli Stati Uniti e il 27 novembre la Colombia, avversarie nel Gruppo E della storica competizione per nazionali nella sua rinnovata formula. In caso di passaggio del turno l’avversaria ai quarti sarebbe una tra Australia, Croazia e Ungheria.

Il Masters 1000 di Indian Wells si disputerà quest’anno tra il 4 e il 17 ottobre e vedrà in gara nel doppio altri tre italiani: Lorenzo Sonego e Fabio Fognini faranno coppia mentre Simone Bolelli giocherà con l’argentino Maximo Gonzalez.

