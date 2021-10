Indian Wells, insuperabile Fritz: fuori anche Zverev

16-10-2021 09:04

Non sembrano voler finire mai le sorprese al torneo di Indian Wells edizione 2021.

I favoriti cadono uno dopo l’altro così a giocarsi le semifinali saranno quattro giocatori compresi tra il numero 21 e il 31 del seeding.

Dopo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, e Stefanos Tsitsipas, numero due, è stato infatti eliminato anche Alexander Zverev. Il tedesco, terzo favorito del tabellone e numero quattro del mondo, si è arreso in tre set alla rivelazione statunitense Taylor Fritz.

Il giovane idolo di casa (è nativo della California), già giustiziere di Matteo Berrettini e Jannik SInner, ha avuto la meglio sul più quotato avversario al termine di una partita durata quasi due ore e mezza e chiusasi con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(2).

Servizio solido, dritto fulminante e pressione da fondocampo i segreti di Fritz, che non si è scoraggiato neppure dopo aver perso il primo set in poco più di 30 minuti. Portato a casa il secondo parziale, Fritz si è superato nel terzo, rimontando dda 0-3, annullando un match point ed arrampicandosi al tie break, vinto per 7-2.

Fritz, che aveva iniziato il torneo da numero 32 del mondo e mai oltre il terzo turno nei tornei dello Slam, se la vedrà ora con il georgiano Nikoloz Basilashvili, fatale a Tsitsipas. Nell’altra semifinale saranno di fronte Grigor Dimitrov e Cameron Norrie.

