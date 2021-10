Indian Wells, Medvedev deciso a far bene: “Dopo New York non ho perso la motivazione”

Passata la sbornia per la vittoria a New York, Daniil Medvedev è pronto a fare nuovamente sul serio. Il russo infatti, non pago del trionfo agli US Open ottenuto contro Novak Djokovic, per il suo ritorno sul circuito ha messo nel mirino il torneo di Indian Wells, un obiettivo questo che dimostra come il numero 2 del mondo non voglia assolutamente accontentarsi di quanto fatto finora in stagione.

“Sono pronto a fare bene qui ed il fatto che ho vinto a New York non toglie nulla alle mie motivazioni. Voglio davvero continuare a migliorare e vincere i match, se perderò subito non sarà certo per mancanza di motivazioni o per un mio atteggiamento sbagliato” ha dichiarato in conferenza stampa il nativo di Mosca il quale, poi, è passato a raccontare come ha trascorso i giorni successivi all’affermazione a Flushing Meadows.

“I primi dieci giorni dopo la vittoria di New York sono stati strani. Era nuovo per me vedere come tutti parlavano di ciò che avevo realizzato, mi leggevo sui siti, sui giornali e sulle varie notizie tutte le ore ed anche i media volevano sempre intervistarmi. Soprattutto in Russia ed in USA mi sono imbattuto in situazioni difficili da gestire”.

Medvedev ha quindi spiegato come, in particolare, sia rimasto colpito dall’atteggiamento dei tifosi.

“Mi è capitato che sono andato al ristorante ed un fan mi ha pagato la cena, è divertente anche se spesso cerco di non accettare, non ne capisco il motivo anche se mi hanno spiegato che capita spesso con fan famosi” ha ammesso il classe 1996 che nel frattempo però, tra una cena e l’altra, non ha perso di vista il tennis.

Il russo infatti, anche dopo il successo nell’ultimo Slam stagionale, ha continuato ad allenarsi negli Stati Uniti preferendo dunque i campi di UCLA a quelli di casa sua in Europa.

“Ho trascorso una settimana con sessioni di allenamento intense, cercando di migliorare vari aspetti del mio tennis” ha chiosato Medvedev.

