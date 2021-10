Indian Wells, Medvedev stizzito dopo il ko

Daniil Medvedev dopo il ko contro Dimitrov a Indian Wells non ha nascosto un certo scetticismo per i campi in cementro del Masters 1000 americano: “Non credo di aver mai perso tre giochi al servizio di fila su campi duri. Questo dimostra quanto siano lenti questi campi, quasi come la terra battuta, una superficie che non mi piace. Perdere il mio servizio quattro volte è inaccettabile ed è per questo che ho perso il set”.

“In secondo luogo, so che giocando di giorno è molto più difficile controllare la palla ed è per questo che a volte non riuscivo a far entrare il mio primo servizio. Infatti, ho chiesto di giocare di notte, ma non è stato possibile perché ieri avevo il giorno libero e altri sono scesi in campo ieri sera. È completamente normale”.

Medvedev dà anche i meriti all’avversario: “Grigor ha fatto un passo avanti e se continua a giocare come ha fatto dal 4-1 nel secondo set, vincerà il torneo. Infatti, ha giocato meglio di chiunque abbia giocato contro di me negli US Open. Se gioca così per il resto del torneo, credo che nessuno possa batterlo. Non ho mai lasciato la partita, anche se ero sotto 1-5 nel terzo set. Sapevo che poteva mettersi nei guai ed è per questo che ho cercato di mettergli più pressione possibile. Ho fatto del mio meglio, ma sul 5-3 ha giocato bene e non posso pentirmene. Sì, avrei potuto giocare meglio alcuni punti e forse avrei vinto” .

OMNISPORT | 14-10-2021 15:27