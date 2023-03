Indian Wells, nessun problema per Swiatek. Out la Pegula

La numero uno elimina Emma Raducanu

15-03-2023 11:54

Iga Swiatek continua il proprio percorso a Indian Wells. Nessun problema per la polacca che elimina Emma Raducano in un match atteso ma che non regala grosse emozioni. La numeo uno si sbarazza della britannica con il punteggio di 6-3, 6-1.

Ora ai quarti affronterà rumena Cirstea, che a sorpresa si è imposta sulla francese Caroline Garcia, numero 5 al mondo. Nella notte altre sorprese. La Pegula, numero 3 al mondo, abbandona il primo Master dell’anno eliminata per mano della Kvitova. La statunitense spreca quattro match point e si arrende alla ceca che chiude 13 a 11 il tiebreak.

Non delude l’altra americana Coco Gauff che soffre, ma alla fine batte in tre set la svedese Peterson, numero 105 delle classifiche mondiali. Ai quarti si regala così una bella e complessa sfida contro la bielorussa e vincitrice degli Australian Open 2023, Aryna Sabalenka, che elimina Barbora Krejcikova.

Nel derby ceco si impone, invece per 6-4;6-7;6-4 la Muchova contro la Vondrousova. Ai quarti se la vedrà con Rybakina: la kazaka con un netto 6-3;6-0 batte la Gracheva.