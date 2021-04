Ineos-Grenadiers, al Tour de France tutti per Geraint Thomas

A differenza di quanto molti si aspettavano, la Ineos-Grenadiers farà la corsa per un solo uomo al prossimo Tour de France. Come infatti ha rivelato Servais Knaven nella giornata odierna, in Francia tutta la squadra sarà al servizio di Geraint Thomas, a partire da Richard Carapaz e Tao Geoghegan Hart.

Stando alle parole del direttore sportivo della compagine anglosassone infatti, nonostante il palmares di entrambi parli chiaro(i due hanno vinte le edizioni 2019 e 2020 del Giro d’Italia), sia l’ecuadoriano che il nativo di Londra saranno relegati al ruolo di scudieri di lusso del gallese.

“Il Tour quest’anno ha un sacco di crono quindi costruiremo il team intorno a Geraint Thomas, includendo un ruolo importante per Richard Carapaz e Tao Geoghegan Hart. Penso che Egan Bernal, dato il percorso duro, semplicemente avrà più possibilità di lottare per la vittoria al Giro. Tao non è ancora pronto a fare il leader al Tour, ma è una risorsa da usare in seconda battuta” ha dichiarato il tecnico olandese a Cyclingonline.

OMNISPORT | 16-04-2021 22:19