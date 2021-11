Infantino sostiene che l'élite del calcio ha "paura" dei piani della Coppa del Mondo della FIFA

26-11-2021 20:10

Le nazioni africane hanno dato il loro sostegno alla proposta della FIFA per una Coppa del Mondo biennale, mentre Gianni Infantino ha affermato che gli oppositori di alto livello del piano si oppongono per paura. Il presidente della FIFA Infantino ha fatto un’apparizione personale all’assemblea generale straordinaria della federazione africana CAF al Cairo venerdì, insieme a Arsene Wenger.

L’ex manager dell’Arsenal Wenger è il capo dello sviluppo globale alla FIFA, con l’organo di governo mondiale che impiega il francese come figura per la revisione della Coppa del Mondo.Non è sicuro che la FIFA riesca ad attuare i suoi piani, la UEFA e la CONMEBOL sono fermamente contrarie al cambiamento, ma i membri della CAF hanno sostenuto il piano in modo schiacciante, dopo che Infantino ha garantito loro maggiori opportunità sulla scena mondiale.

“Ovviamente che, è naturale e comprensibile, quelli che sono contro sono quelli in cima”, ha detto Infantino ai membri della CAF. “Succede in ogni settore della vita quando ci sono riforme e cambiamenti; quelli che sono in cima non vogliono che qualcosa cambi perché sono in cima, e hanno paura forse che se qualcosa cambia, la loro posizione di leadership sia a rischio. Lo capiamo, e ci complimentiamo e li applaudiamo per aver avuto così tanto successo nel raggiungere la cima. Questo è fantastico, e sono un esempio per tutti”.

“Ma allo stesso tempo, non possiamo chiudere la porta, dobbiamo tenere la porta aperta, dobbiamo dare speranza, e dobbiamo dare opportunità al mondo intero. Dobbiamo dare più opportunità a tutte le squadre di giocare tra di loro – sarà con la Coppa del Mondo o sarà in un altro modo? Dobbiamo studiare ovviamente tutto questo. Continuiamo a consultarci, continuiamo a parlare, vi ringraziamo per le vostre opinioni e il vostro contributo”.

Infantino ha detto alle nazioni africane della prospettiva di sviluppo molto prima che la FIFA presentasse la sua proposta di Coppa del Mondo, ed è chiaro che ha un forte sostegno nel continente. Wenger ha fatto una presentazione in cui ha espresso la sua convinzione sulle coppe del mondo biennali per il calcio maschile e femminile e ha anche parlato della prospettiva di più possibilità di competere per le nazioni africane. “Difendo il progetto solo perché è per rendere il calcio migliore e più competitivo”, ha detto Wenger.

Durante l’assemblea generale è stata annunciata una risoluzione in cui si afferma che: “La CAF accoglie con favore la decisione del congresso della FIFA di condurre lo studio di fattibilità per avere la Coppa del Mondo maschile e femminile ogni due anni.

Il presidente della CAF Patrice Motsepe ha condotto un’alzata di mano e, senza obiezioni alla risoluzione, ha dichiarato un voto unanime a favore del sostegno alla FIFA.

OMNISPORT