Infortunio Bonucci: ecco l'esito degli esami

E’ arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto lunedì mattina Leonardo Bonucci dopo l’infortunio riportato dal difensore della Juventus alla caviglia destra durante la partita di domenica sera contro la Lazio.

I bianconeri non possono sorridere: gli esami hanno evidenziato un “trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso”. Il calciatore ha già cominciato le terapie, ma potrebbe restare fuori causa per circa un mese, e saltare così almeno l’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 20 febbraio al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid.

La nota ha escluso conseguenze più gravi: Bonucci aveva lasciato l’Olimpico in stampelle e aveva fatto temere il peggio. Lo stesso giocatore aveva riferito ai dottori di aver sentito un “crac”.

Da capire se ora la Vecchia Signor agirà sul mercato: Medhi Benatia partirà a breve per il Qatar, al suo posto in arrivo Caceres. Per Rugani è la grande occasione per mettersi in mostra, mentre Chiellini dovrà riposare meno del previsto in vista delle battaglie che aspettano i campioni d’Italia in Europa nei prossimi mesi. Paratici ha già pronta una serie di sostituti, da Christensen del Chelsea, a Garay del Benfica a Nastasic dello Schalke 04. Non è da escludere un ritorno su Bruno Alves del Parma, grande amico di Ronaldo.

Bonucci salterà sicuramente le partite contro l’Atalanta in Coppa Italia e Parma, Sassuolo e Frosinone in serie A.

Sul match contro la Lazio Allegri ha ammesso le difficoltà dei suoi: “Abbiamo perso campo dopo l’1-0, rischiando con Immobile. Ci siamo ripresi finendo bene. Primo tempo molto male. Colpa mia. Ho messo Emre davanti alla difesa, non ha tempi e geometrie ora e l’ho messo in difficoltà. Ci siamo un po’ riordinati e abbiamo finito meglio. Sapevamo dell’importanza di vincere visto il risultato di Napoli. Ho detto ai ragazzi che anche in caso di brutta prestazione c’era da stare in partita, perchè vincendo avremmo fatto un bel salto”.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 13:00