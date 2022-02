Infortunio Lozano, dal Messico rivelano: "Rischia due mesi di stop"

03-02-2022 10:27

Brutte notizie in casa Napoli. Hirving Lozano infatti, impegnato con la sua nazionale messicana ha riportato un grave infortunio al braccio destro durante la partita contro il Panama, si tratterebbe di una lussazione alla spalla.

Il giocatore partenopeo ha addirittura abbandonato il campo in lacrime ed è stato portato fuori dal campo in barella dopo che i medici messicani gli hanno immobilizzato il braccio sinistro.

L’attaccante di Spalletti ora sarà rivisitato nelle prossime ore, ma stando a quanto riportato dai medici messicani, potrebbe rischiare anche due mesi di stop. Una tegola non indifferente per il tecnico napoletano che si vedrebbe costretto a fare a meno di un giocatore importante per la rincorsa agli obiettivi stagionali.

