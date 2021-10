Infortunio per Bernardeschi contro l'Inter: condizioni della spalla da valutare

25-10-2021 12:11

Nel day after di Inter-Juventus, in casa bianconera si monitora la situazione di Federico Bernardeschi infortunatosi in quel di San Siro contro l’Inter.

Il numero 33 bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 15′ di gioco a causa di un problema alla spalla che in mattinata verrà valutato al fine di stabilire l’entità del danno subito dal calciatore carrarino.

Presentatosi nella mattinata di lunedì al J Medical con tanto di tutore atto ad immobilizzare l’articolazione, l’ex giocatore della Fiorentina attende di conoscere il verdetto.

Presso la struttura adiacente all’Allianz Stadium si è visto anche Moise Kean. L’attaccante italiano non è stato convocato per il match di Milano a causa di un affaticamento muscolare.

Un ulteriore consulto medico potrebbe sciogliere le riserve su un suo eventuale reintegro in vista dell’infrasettimanale contro il Sassuolo.

