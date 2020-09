Juventus, c'è la diagnosi per Bernardeschi

Andrea Pirlo non potrà contare su Federico Bernardeschi per l’inizio del campionato. Il numero 33 della Juventus ha infatti riportato un infortunio in Nazionale e non sarà a disposizione per qualche settimana.

Gli esami al quale si è sottoposto l’ex Fiorentina, una volta rientrato a Torino, hanno evidenziato “una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra”.

Il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli tra quindici giorni e solo allora saranno più chiari i tempi di recupero. Sembra comunque quasi certa l’assenza del giocatore nella prima di campionato contro la Sampdoria e anche per la successiva trasferta in casa della Roma.

La speranza di Pirlo è quella di recuperare Bernardeschi per la terza giornata di campionato quando allo ‘Stadium’ arriverà il Napoli.

A meno, ovviamente, che il mercato non porti il giocatore su altri lidi…



OMNISPORT | 02-09-2020 19:48