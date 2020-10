Inghilterra a Roma: la formazione è ufficiale

Il capo allenatore dell’Inghilterra Eddie Jones ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia sabato alle 17.45 (diretta DMAX) nella quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni.

“Ci siamo allenati con una buona intensità questa settimana e la squadra è eccitata all’idea di sfidare l’Italia al proprio meglio – ha detto -. Ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di indossare la maglia dell’Inghilterra e mostrare quello di cui siamo capaci. Avremo due grandi traguardi per Ben Youngs e Jamie George che raggiungono il centesimo e cinquantesimo cap: una testimonianza delle loro capacità, del loro duro lavoro e dell’amore che hanno per la Nazionale inglese e, per entrambi, c’è ancora molto che li aspetta”.

15 George Furbank (Northampton Saints, 2 caps)

14 Anthony Watson (Bath Rugby, 43 caps)

13 Jonathan Joseph (Bath Rugby, 50 caps)

12 Henry Slade (Exeter Chiefs, 29 caps)

11 Jonny May (Gloucester Rugby, 56 caps)

10 Owen Farrell (Saracens, 83 caps)

9 Ben Youngs (Leicester Tigers, 99 caps)

8 Billy Vunipola (Saracens, 51 caps)

7 Sam Underhill (Bath Rugby, 18 caps)

6 Tom Curry (Sale Sharks, 23 caps)

5 Jonny Hill (Exeter Chiefs, esordiente)

4 Maro Itoje (Saracens, 38 caps)

3 Kyle Sinckler (Bristol Bears, 35 caps)

2 Jamie George (Saracens, 49 caps)

1 Mako Vunipola (Saracens, 59 caps)

a disposizione

16 Tom Dunn, (Bath Rugby, esordiente)

17 Ellis Genge (Leicester Tigers, 18 caps)

18 Will Stuart (Bath Rugby, 3 caps)

19 Charlie Ewels (Bath Rugby, 15 caps)

20 Ben Earl (Bristol Bears, 3 caps)

21 Dan Robson (Wasps, 2 caps)

22 Ollie Lawrence (Worcester Warriors, esordiente)

23 Ollie Thorley (Gloucester Rugby, esordiente)

OMNISPORT | 29-10-2020 14:33