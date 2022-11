Inghilterra, Southgate: "Rimarrò sempre quello che ha perso con l'Italia"

05-11-2022 19:06

Ancora due settimane e poi ci sarà il via dell’attesissimo Mondiale di calcio in Qatar, dove come ben noto non giocherà l’Italia. Ci sarà invece l’Inghilterra di Gareth Southgate, che ha perso lo scorso anno la finale dell’Europeo proprio contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Una macchia indelebile nella carriera del commissario tecnico inglese, come ammesso da lui stesso in un’intervista a Repubblica.

Così Southgate: “Resta una sconfitta che porterò con me per tutta la vita. Per molti rimarrò sempre quello dell’Europeo, che ha perso con l’Italia, anche se quest’anno dovessi vincere il Mondiale. Il nostro problema è stato passare in vantaggio dopo due minuti. Allora, abbiamo smesso di pressare alti e di tenere la palla. L’1-1 ha ribaltato la psicologia della partita”.