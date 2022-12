08-12-2022 22:04

Buone notizie per l’Inghilterra del ct Southgate che da venerdì 9 dicembre potrà riabbracciare l’attaccante Raheem Sterling. Il giocatore era rientrato a casa per verificare come stessa la sua famiglia vittima di una rapina a mano armata fra le mura domestiche.

Dopo le rassicurazioni dello stesso tecnico “Ci sono cose che vengono prima del calcio, può prendersi tutto il tempo che vuole”, Sterling sarà di nuovo disponibile per questa competizione. Saltato il match con il Senegal, la probabilità è che partirà dalla panchina per i quarti di finale con la Francia, pronto, magari, a subentrare a gara in corsa.

Indisponibile, invece, Ben White che ha già lasciato il ritiro per motivo personali, al riguardo è stata chiesta la massima privacy per tutelare il giocatore.