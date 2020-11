Inglese: "Minate tutte le mie certezze"

Roberto Inglese parla delle sue condizioni fisiche in un’intervista a Parma Today: “Diciamo che ho ancora un po’ da lavorare, dopo un mese di ritiro ero partito bene. Ma dopo la prima giornata mi sono fermato per tre settimane, tra l’infortunio al polpaccio e il Covid. Ho perso un po’ la forma fisica che piano piano sto ritrovando. Ho bisogno ancora di un po’ di tempo per essere al top, ma dopo quello che ho passato l’anno scorso mi sembra il minimo”.

“E’ un periodo in cui devo risorgere, sono onesto – continua la punta dei crociati -. A Parma era arrivato un giocatore forte, formato, passato dalle stelle alle stalle. Ero nel periodo migliore, ambivo alla Nazionale, ma una serie di tragici infortuni ha minato tutte le mie certezze sia a livello fisico che mentale, come è normale che accada a tutte le persone e i calciatori. Adesso ho bisogno di riacquistare quelle certezze, soprattutto a livello fisico. Il mio obiettivo è quello di allenarmi, giocare il più possibile. Solo così tornerà la forma migliore. I numeri poi saranno quelli di una volta, ne sono certo”.

OMNISPORT | 18-11-2020 15:55