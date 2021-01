Insigne carica il Napoli: "Il goal numero 100? L'importante è vincere"

Lorenzo Insigne sfida la Juventus. Anche il capitano del Napoli sarà in campo domani sera, a partire dalle ore 21, nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Attualmente a 99, va a caccia del goal numero 100 in maglia azzurra.

“Ma sogno più la vittoria – le sue parole nella conferenza stampa della vigilia, in cui siede accanto a Rino Gattuso – L’importante è fare una grande prestazione, sia che faccia goal oppure no. Il momento della consacrazione? I complimenti sono belli, soprattutto quelli di Mancini, ma io cerco di lavorare ogni giorno e limare qualche difetto”.

Come arriva il Napoli alla Supercoppa?

“Arriviamo da una grande prestazione e dobbiamo continuare così. La Juventus ha grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la società e i tifosi questa coppa ha una grande importanza. Timore che la squadra si possa adagiare? Io vedo sempre i miei compagni concentrati. Chi ha fatto allenamento è andato forte come sempre. Dobbiamo solo fare le cose come sappiamo, senza timore”.

Juventus e Napoli si sono sfidate già al termine della scorsa stagione, nella finale di Coppa Italia. E a prevalere, in quell’occasione, sono stati Insigne e compagni dopo i calci di rigore.

“Ma sono passati sei mesi, domani sarà un’altra partita. Spero che giocheremo una grande gara. È una partita secca e ce la giocheremo alla pari”.

Da Bonucci a Bernardeschi, passando per Chiellini e Chiesa, i compagni di Nazionale per Insigne non mancano. Ma niente distrazioni.

“Durante l’anno li sento, anche nella chat che abbiamo creato, però in questi giorni non li ho sentiti”.

OMNISPORT | 19-01-2021 18:54