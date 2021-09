Insigne: "Consapevoli della nostra forza"

Lorenzo Insigne non si scompone per le critiche arrivate negli ultimi giorni all’Italia dopo i passi falsi con Bulgaria e Svizzera. “Siamo sereni. Abbiamo creato tanto e non siamo stati precisi solo sottoporta. Dobbiamo stare tranquilli, perché se stiamo tranquilli facciamo un grande calcio”.

“Dispiace non aver vinto con la Bulgaria e la Svizzera, ma non dobbiamo dargli troppo peso. Domani faremo una grande prestazione e faremo gol”. Gli Azzurri devono obbligatoriamente vincere con la Lituania: “Conosciamo la forza del gruppo che abbiamo creato e non ci dobbiamo far influenzare da nessuno. Dobbiamo rimanere concentrati, continuare a lavorare e a toglierci delle soddisfazioni”.

OMNISPORT | 07-09-2021 17:53