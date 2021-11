Insigne: "Stiamo colmando il gap"

28-11-2021 23:47

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio: “Mi sono divertito tantissimo, l’obiettivo è divertirsi quando scendi in campo oltre la vittoria. Mertens lo conosco troppo bene, è solo un bene per noi e sapevamo che senza Osimhen potevamo stare tranquilli”.

Parlare di scudetto non è tabù: “Sappiamo che con Sarri abbiamo fatto un grande percorso andando vicini allo Scudetto, Spalletti ci ha messo altre idee e stiamo colmando il gap piano piano. Scendiamo in campo per vincere, anche a Milano per esempio potevamo pareggiarla. Siamo scesi in campo con la consapevolezza di essere forti. Adesso testa al Sassuolo”.

OMNISPORT