Insulti dagli juventini, Totti fa chiarezza e infiamma il web

Altro che insulti, quelli per Francesco Totti erano elogi. Dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia la leggenda della Roma ha smentito la notizia circolata ieri sera secondo cui, al momento dell’ingresso nel Mapei Stadium di Reggio Emilia, lui e il figlio Christian sarebbero stati aggrediti verbalmente da alcuni tifosi bianconeri.

La smentita di Totti

“Ritornare allo stadio con il tifo è stato emozionante – ha scritto Totti pubblicando una foto in cui appare sorridente in tribuna insieme al figlio – . Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini, anzi. Ci hanno osannato, viva lo sport”.

La frase di Totti, che era allo stadio come Ambassador della Serie A, ha ovviamente infiammato i social network e in particolare i tifosi della Juve, che se la sono presa con stampa e opinionisti, accusati di aver rivolto loro un attacco gratuito.

I commenti degli juventini

“Le prime agenzie che provavano a condannare i tifosi della Juve per insulti a Totti subito smentite dallo stesso protagonista. Vi do un consiglio, andate a dormire che fate più bella figura”, il commento su Twitter di Glmdj.

“Se possono buttare fango su tutto quello che riguarda il mondo Juve lo fanno… Sono dei ciarlatani”, aggiunge Roberto. “Prendo spunto da questo fatto per sottolineare ancora come certo giornalismo provi ad ‘indirizzare’ l’opinione pubblica…”, commenta Claudio allargando il discorso a temi più generali riguardanti l’informazione.

“Meno male che Totti è una persona intelligente, altrimenti era pronta una nuova valanga di fango per la Juventus e i suoi tifosi”, scrive infine Marco.

SPORTEVAI | 20-05-2021 10:25