Juve-Atalanta alla moviola: Massa ha commesso un solo errore

Davvero è stato disastroso l’arbitraggio di Massa nella finale di coppa Italia? Non si sono ancora spente le polemiche per il duo Calvarese-Irrati in Juventus-Inter che arrivano nuove polemiche per presunti favori ai bianconeri anche contro l’Atalanta ma per Luca Marelli il fischietto di Imperia è stato all’altezza dell’importanza della gara.

Per Marelli non c’è il rigore per l’Atalanta

L’ex arbitro comasco sul suo canale youtube dice: “Massa mi è piaciuto molto e un solo episodio non può inficiare il giudizio. E’ normale in una finale commettere qualche errore anche perchè l’importanza della gara porta i giocatori spesso ad esagerare”. Poi passa agli episodi: “Al 12′ contrasto tra Rabiot e Pessina in area, Massa indica che il giocatore della Juve avrebbe toccato il pallone. In realtà non lo tocca mai ma non c’è rigore, c’è solo un contatto tra il fianco sinistro di Rabiot col fianco destro di Messina, ci sta lasciare proseguire. I rigorini devono rimanere oggetto di discussioni da bar. Temevo l’intervento di Valeri al Var, che non poteva farlo, ma per fortuna non c’è stato”.

Il primo gol Juve nasce da azione viziata da fallo

Marelli prosegue: “Al 26′ ammonito Chiellini per imprudenza, sposta la gamba sinistra troppo in alto. Al 30′ l’episodio centrale: il contrasto tra Cuadrado e Gosens da cui nasce il vantaggio momentaneo della Juve. Cuadrado entra con troppa foga e Gosens viene colpito al piede sinistro: è un fallo evidente e doveva essere sanzionato con punizione e giallo a Cuadrado, è un intervento imprudente”.

Per Marelli il Var poteva intervenire

“Il Var però in questo caso poteva intervenire, la sensazione è che Massa non si sia accorto dell’entità del contatto, io al posto di Valeri avrei richiamato Massa alla review”.

Sul gol dell’Atalanta spiega Marelli: “Al 41′ il pari dell’Atalanta nasce da un contatto tra Freuler e Rabiot con contestazione degli juventini ma non c’è niente, Freuler ha anticipato l’avversario, il pari dell’Atalanta è regolare. Al 52′ infine giusto fischiare fallo di Romero su de Ligt ma manca un giallo al giocatore dell’Atalanta”.

SPORTEVAI | 20-05-2021 09:52